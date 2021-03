Petrobras anuncia reajuste de R$ 0,12 na gasolina e R$ 0,13 no diesel partir desta terça, 2

A Petrobras anunciou, nesta segunda-feira (1º de março), novo reajuste nas refinarias de 4,8% na gasolina e 5% no diesel. Isso significa uma alta de R$ 0,12 no preço da gasolina para R$ 2,60 por litro e um acréscimo de R$ 0,13 no diesel para R$ 2,71 por litro. O reajuste passa a valer nesta terça (2).

Já o preço médio do gás de cozinha (GLP) para as distribuidoras passará a ser de R$ 3,05 por kg (equivalente a R$ 39,69 por 13kg), refletindo um aumento médio de R$ 0,15 por quilo (equivalente a R$ 1,90 por 13kg).

Trata-se do segundo aumento em três semanas. Aliás, a alta dos preços foi o estopim para a troca no comando da Petrobras, anunciada pelo presidente Jair Bolsonaro. A substituição de Roberto Castello Branco pelo general Joaquim Silva e Luna.

“Os preços praticados pela Petrobras têm como referência os preços de paridade de importação e, dessa maneira, acompanham as variações do valor do produto no mercado internacional e da taxa de câmbio, para cima e para baixo.”

Fonte: Painel Político