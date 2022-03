Petrópolis: bombeiros acham mais um corpo e contabilizam sete vítimas Do total de ocorrências atendidas, cerca de 6 mil são referentes à chuva de fevereiro e mais de 900 do temporal de março

Do total de ocorrências atendidas, cerca de 6 mil são referentes à chuva de fevereiro e mais de 900 do temporal de março

O Corpo de Bombeiros encontrou, hoje (23), mais um corpo de vítima do temporal ocorrido no domingo (20), em Petrópolis. Com isso, passa para sete o número de vítimas do evento climático de domingo. Desde o dia 15 de fevereiro, quando a cidade também foi afetada por uma forte chuva, já são 241 mortos.

Ainda estão desaparecidas três pessoas, desde fevereiro. Cerca de 130 militares dos bombeiros seguem com os trabalhos buscas. Até o momento, são 7.264 ocorrências em função das chuvas de fevereiro e março. A Secretaria Municipal de Defesa Civil realiza vistorias nas áreas afetadas. As equipes estão empenhadas na avaliação das residências das 1.114 pessoas que estão sendo acolhidas nos 24 pontos de apoio na cidade.

Até o momento, quase 3 mil laudos estão prontos e podem ser solicitados pelo site da Defesa Civil ou retirados pessoalmente na sede do órgão. Do total de ocorrências atendidas, cerca de 6 mil são referentes à chuva de fevereiro e mais de 900 do temporal de março.

Nas duas situações, a maior parte dos registros – mais de 6 mil – é por deslizamentos, que afetaram áreas de 48 localidades, atingindo residências ou ruas. Mais de 2,3 mil casos são de ocorrências que atingiram imóveis.

Via Agência Brasil