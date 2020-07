PF apura fraude em compra milionária de máscaras pela Prefeitura do Recife

Os contratos com dispensa de licitação apurados pelos policiais chegam a R$ 15 milhões, com recursos oriundos do SUS

APolícia Federal (PF) deflagrou a Operação Bal Masqué, nesta quinta-feira (23/7), que investiga suspeitas de fraude na compra de máscaras, toucas e aventais para utilização no enfrentamento da Covid-19 em Recife (PE). Um mandado de busca e apreensão foi cumprido na prefeitura e outros dez em endereços de pessoas ligadas ao suposto esquema criminoso.

Os contratos com dispensa de licitação apurados pelos policiais chegam a R$ 15 milhões, com recursos oriundos do Sistema Único de Saúde (SUS). Foi um levantamento feito pela Controladoria-Geral da União (CGU) que identificou os indícios de contratação de empresas de fachada.

Segundo a PF, a ocorrência de pagamentos por itens não entregues pode ter causado um prejuízo de aproximadamente R$ 7 milhões aos cofres públicos. Somente em máscaras de proteção nunca entregues teriam sido gastos R$ 4 milhões.

De acordo com os investigadores, a prefeitura recebeu cerca de R$ 57 milhões do Fundo Nacional de Saúde (FNS) para uso exclusivo ao combate do novo coronavírus. Por conta das suspeitas, o diretor financeiro da Secretaria Municipal de Saúde, Felipe Soares Bittencour, foi afastado do cargo.

