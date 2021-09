PF cumpre mandados de busca na Aprosoja, que tem contas bloqueadas

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou o bloqueio das contas da Associação Brasileira de Produtores de Soja (Aprosoja Brasil) e da Aprosoja Mato Grosso até a próxima quarta-feira (8/9). Além disso, agentes da Polícia Federal cumprem mandados de busca e apreensão na sede da Aprosoja em Mato Grosso.

O bloqueio atende a um pedido da Procuradoria Geral da República (PGR), que apura a suspeita de que recursos do Fundo Estadual de Transporte e Habitação (Fethab) e da Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro) do Mato Grosso do Sul estejam sendo utilizados para financiar as manifestações deste 7 de setembro, a favor do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), por meio das duas entidades.

As informações são do portal RDNews.

As associações de tornaram alvo de investigação depois que Antônio Galvan, presidente da Aprosoja Brasil e ex-presidente da Aprosoja-MT, passou a ser investigado como um dos possíveis financiadores das manifestações em defesa do presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

O inquérito corre em segredo de Justiça. No pedido ao STF, de acordo com o portal, a PRG argumenta que realização de prováveis atos de ataque à democracia e às instituições “iniciou-se com entrevista do Presidente da República informando que haveria “contragolpe” aos atos entendidos como contrários à sua gestão. Também afirma que haveria a utilização de recursos das duas entidades, já que Galvan preside a Aprosoja Brasil e é ex-presidente da Aprosoja-MT.

“Para tanto, seriam utilizados Fundos (Fethab e Iagro) compostos por recursos públicos (contribuições), os quais, segundo documento dos autos, não possuem uma maior transparência nem têm sido destinado para suas finalidades originárias, mas sim, como capital para o financiamento de agentes para a realização das condutas antidemocráticas acima descritas”, diz trecho da decisão de Alexandre Moraes, proferida no último sábado (04).

As contas deverão ser bloqueadas até o dia 08 de setembro, incluindo outras contas jurídicas que Galvan e a Aprosoja-MT tenham acesso. Também serão rastreadas as movimentações a partir de 10 de agosto.

“Sejam identificados e informados os valores transferidos a partir das contas bancárias dessas entidades para outras entidades ou terceiros, em quaisquer modalidades (DOC, TED, PIX ou outra ordem de pagamento), desde o dia 10.8.2021, a partir do patamar mínimo de R$ 10.000,00, até o limite existente da conta, para fins de rastreio”, conclui o ministro do Supremo.

Na mesma decisão, Alexandre de Moraes ainda determina que Polícia Federal apure a conduta do prefeito de Cerro Grande do Sul (RS), Gilmar João Alba (PSL), o Gringo Louco, que foi flagrado com R$ 505 mil em espécie no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. O pedido partiu da CPI da Covid do Senado. A suspeita é que o dinheiro seria destinado a financiar os atos de 07 de Setembro.

Via Metrópoles