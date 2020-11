PF cumpre mandados de prisões e de buscas para desarticular quadrilha de tráfico internacional de drogas

A Polícia Federal de Rondônia deflagrou na manhã desta sexta-feira (20), a segunda fase da Operação Quinto, para cumprir três mandados de busca e apreensão e três mandados de prisão preventiva. O objetivo é desarticular uma quadrilha que atua no tráfico drogas oriundas da Bolívia e Peru.

Os mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos em Rondônia, no município de Ariquemes e em Minas Gerais, no município de Igarapé.

Segundo a PF, as investigações foram iniciadas em fevereiro de 2019 com a finalidade de identificar a participação dos integrantes da organização criminosa sediada na região de Ariquemes, com uma estrutura hierárquica bem definida, que tinha como principal atividade a prática do tráfico de drogas oriundas da Bolívia e Peru, para remessa a outros Estados da Federação.

Durante as investigações da Operação Quinto, constatou-se que os integrantes do grupo criminoso, estabelecido em Rondônia, atuavam recebendo drogas de fornecedores estrangeiros e transportavam o entorpecente para os centros consumidores, escondido em caminhões e automóveis.

Com os dados coletados, foi possível interceptar três remessas de cloridrato de cocaína da Orcrim, totalizando cerca de 230 Kg de substâncias ilícitas apreendidas, em flagrantes realizados em Bom Despacho (MG), 137 Kg, Senador Guiomar (AC), 42 Kg, e em “Quatro Bocas”, região de Rio Branco (AC), 50kg.

Após a deflagração da primeira fase, com a continuidade da investigação, contatou-se que o grupo criminoso permaneceu atuando ativamente no tráfico de drogas, resultando na deflagração desta segunda fase.

O nome da Operação faz referência ao “quinto trabalho de Hércules”, no qual o herói grego desviou o curso do rio Alfeu para lavar os estábulos do Rei Aúgias, em referência ao objetivo da PF em reprimir, de forma contundente, o tráfico de drogas na cidade de Ariquemes.

Fonte: rondoniagora