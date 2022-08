PF desarticula organização que pretendia resgatar líder do PCC preso na Penitenciária Federal de Porto Velho

A Polícia Federal, com o apoio do Departamento Penitenciário Nacional, deflagrou na manhã desta quarta-feira (10/08) a Operação Anjos da Guarda, com o objetivo de desmantelar o plano de resgate de líderes de organização criminosa presos nas Penitenciárias Federais de Brasília/DF e Porto Velho/RO.

O plano contava com uma rede de comunicação estabelecida entre advogados, que extrapolavam as suas atividades legais, ao transmitir tanto as cobranças dos custodiados quanto os retornos das mensagens dos criminosos envolvidos no resgate.