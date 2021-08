PF desarticula quadrilha de tráfico internacional de armas e drogas

Nesta quinta-feira (12) cerca de 175 policiais federais cumprem 92 ordens judiciais em cidades do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo e Minas Gerais na Operação Expresso 80, da Polícia Federal. O objetivo é desarticular uma organização criminosa especializada no tráfico internacional de armas e drogas com atuação em diversos estados do Brasil.

Na ação, foram expedidos 23 mandados de prisão preventiva, um de prisão temporária, 32 mandados de busca e apreensão e 29 de sequestro de bens e bloqueio de valores. Há ainda sete mandados de suspensão de atividade comercial e lacração de estabelecimento, todos expedidos pela 1ª Vara da Justiça Federal de Ponta Grossa (PR).

As investigações começaram em maio de 2020, quando foi apreendido, na cidade de Ponta Grossa (PR), um ônibus carregado com 1,7 tonelada de maconha e dois fuzis calibre .556. Após a apreensão, a Polícia Federal em Ponta Grossa seguiu com as investigações por mais de um ano e três meses. Nesse período foram apreendidas novas cargas de drogas, diversas armas de fogo vindas do Paraguai, além de veículos e outros bens.

De acordo com a apuração realizada pela PF, os investigados se utilizavam de empresas de locação de veículos e de transporte rodoviário de passageiros para a movimentação das drogas e armas para vários destinos no Brasil. Os materiais eram armazenados em fundos falsos de ônibus e vans de turismo das empresas que pertenciam ao líder da organização investigada.

O nome da operação remete aos fuzis apreendidos, que eram montados com 80% das peças compradas sem registro com o propósito de dificultar o seu rastreamento. A Operação conta com o apoio da Divisão de Narcóticos da Policia Civil de Cascavel e com o apoio logístico da Delegacia da Polícia Federal em Foz do Iguaçu.

Por Agência Brasil