PF e MPF precisam investigar diretoria do Itaú e advogado que tramou calote bilionário usando o CNJ

Desde setembro de 2020 que está em andamento um calote bilionário que vem sendo aplicado pelo Banco Itaú na empresa Rondhevea, proprietária de um lote de ações compradas do próprio banco. O processo, que tramita na justiça do Pará, transitou em julgado e a juíza Rosana Lúcia de Canelas Bastos determinou o bloqueio de pouco mais de R$ 2,09 bilhões nas contas do banco para liquidar a ação.

Sem ter como recorrer, a diretoria do banco alegou em primeiro momento que havia ocorrido uma falha entre o sistema do Itaú e o SISBAJUD, o que teria impedido o cumprimento da decisão. Essa ‘’falha” foi providencial e incrivelmente só afetou o Itaú no período em que a ordem estava em vigor.

Matéria oiginal:

https://politico.painelpolitico.com/pf-e-mpf-precisam-investigar-diretoria-do-itau-e-advogado-que-tramou-calote-bilionario-usando-o-cnj/

Autoria Alan Alex, Painel Político