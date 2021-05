PF faz operação contra crime tributário em quatro estados e no DF

A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira (5/5), a Operação Background. A ação apura crimes tributários, financeiros, fraude à execução, organização criminosa e de lavagem de dinheiro por parte de integrantes de um grupo empresarial do Nordeste, com atuação em âmbito nacional.

Segundo a PF, os investigados se organizaram em um sofisticado esquema contábil-financeiro para desviar o patrimônio das empresas do grupo, transferindo-o para os seus sócios e “laranjas”, com a finalidade de elidir tributos e direitos trabalhistas de centenas de empregados, causando prejuízo aos cofres públicos e aos trabalhadores apurado em mais de R$ 8,64 bilhões.

São cumpridos 53 mandados de busca e apreensão, além do sequestro e bloqueio de bens e valores de investigados. Todas as ordens foram expedidas pelo Juízo da 4ª Vara da Justiça Federal, em Pernambuco. No total, mais de 240 policiais cumprem as medidas judiciais em Pernambuco, São Paulo, Amazonas, Pará e Distrito Federal.

Além da coleta de provas, a equipe de investigação busca recuperar o patrimônio desviado e ocultado pelos integrantes da organização criminosa. A corporação ressalta que o objetivo não é só reparar o dano patrimonial causado aos cofres públicos, por meio dos débitos tributários constituídos, mas, principalmente, liquidar os créditos trabalhistas de centenas de empregados que ficaram no prejuízo sem receber salários e outros direitos trabalhistas.

Background

O nome da operação faz referência à forma de ocultação patrimonial empregada pela organização criminosa, criando empresas paralelas, com sócios aparentes, para receber o patrimônio do grupo empresarial, com a finalidade de impedir o pagamento dos créditos trabalhistas e tributários, garantindo que o patrimônio permaneça com seus gestores – background.

