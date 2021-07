PF faz operação para reprimir furtos em agências dos Correios

A Polícia Federal, através de sua DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO E TRÁFICO DE ARMAS – DELEPAT, deflagrou na manhã desta segunda-feira (26/07/2021) a OPERAÇÃO INDEX com o intuito de reprimir a ocorrência de furtos em agências dos Correios em Porto Velho/RO.

As investigações tiveram início em novembro de 2020 após dois indivíduos arrombarem uma agência dos Correios nesta capital, subtraindo diversos bens e valores.

Com o auxílio da Perícia Criminal e Papiloscópica da Polícia Federal, a investigação calcou-se em provas técnicas que comprovaram a autoria de um dos indivíduos responsável furto, corroboradas com imagens dos fatos registradas pelas câmeras de segurança.

A 7ª Vara Criminal da Justiça Federal de Porto Velho/RO deferiu o pedido de prisão preventiva e a realização de busca na residência do investigado, em Porto Velho, na tentativa de se apreender os produtos do furto, bem como buscar indícios e provas que auxiliem na identificação do coautor do delito.

A operação denominada INDEX (indicador em inglês) é uma alusão aos vestígios deixados no local do crime, notadamente do dedo indicador do autor do delito, que possibilitou o desenvolvimento da linha de investigação adotada.