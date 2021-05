PF prende fugitivo da polícia italiana em João Pessoa

A Polícia Federal anunciou a prisão de “um dos principais fugitivos” procurados na Itália pelo envolvimento com a organização criminosa conhecida como Ndrangheta, uma das maiores e mais poderosas organizações criminosas do mundo. Rocco Morabito foi encontrado e preso na cidade de João Pessoa (PB). O mandado de prisão foi emitido pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Segundo a PF, no momento da prisão Morabito estava acompanhado de outro fugitivo italiano, cuja prisão para fins de extradição à Itália também será solicitada ao STF.

Em nota, a PF informou que no dia 23 uma equipe de policiais italianos do Escritório Central da Interpol em Roma e dos Carabinieri (polícia italiana) se deslocou da Itália para o Brasil, na expectativa de se fazer a prisão.

“Há registros da atuação de Rocco Morabito com a organização do tráfico de drogas entre Brasil e Europa desde a década de 1990, conforme investigação à época realizada no âmbito de Operação denominada King. Operações mais recentes da PF também indicaram a relação das atividades da ‘Ndrangheta com organizações criminosas brasileiras”, informou, em nota, a PF.

Segundo os investigadores, Rocco foi preso no Uruguai em 2017, após 22 anos foragido, para fins de extradição à Itália. Em junho de 2019, no entanto, ele fugiu da prisão, sendo, desde então, considerado um dos três fugitivos mais procurados pela Itália.

Via Agência Brasil