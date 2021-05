PF prende quatro por transporte ilegal de madeira próximo a reserva

A Polícia Federal, juntamente com a Polícia Rodoviária Federal, FUNAI, IBAMA, Exército Brasileiro e Força Nacional de Segurança, prendeu quatro pessoas nesta quinta-feira (13), que estavam realizando transporte irregular de madeira, nas proximidades da Terra Indígena Kaxararil, no Ramal Mendes Júnior, no distrito de Extrema, em Porto Velho.

De acordo com a PF, a ação é fruto da Operação Kaporto, que consiste na ação conjunta dos órgãos governamentais no combate a crimes ambientais na região de Porto Velho. Dois dos investigados confessaram a prática do crime, mas não quiseram revelar quem os teria contratado, nem a origem das toras de madeira. Tendo em vista que o local da abordagem foi nas imediações da Terra Indígena Kaxarari, há indícios que ali ocorreu à extração. Na ocasião também foram apreendidos dois caminhões, um trator e três rádios clandestinos.

A madeira e os veículos apreendidos foram encaminhados ao IBAMA e os presos para o presídio estadual de Porto Velho, onde permanecerão à disposição da Justiça.

