PF realiza operação contra venda ilegal de diamantes de terras indígenas em RO; servidor, advogado e empresários são alvos

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quinta-feira (28/04/2022), a “OPERAÇÃO ADAMAS”. Foram cumpridos 07 (sete) mandados de busca e apreensão, nas cidades de Guajará-Mirim e Ariquemes.

A investigação que deu origem à operação teve início em 2021, quando foi descoberta a comercialização de diamantes em um hotel na cidade de Guajará-Mirim. O Inquérito Policial apontou que os diamantes e outras pedras preciosas eram extraídos ilegalmente de Terra Indígena, e levados por indígenas e pelos investigados para Guajará-Mirim para serem comercializados. Em seguida, os diamantes eram transportados para a Bolívia e seguiam para a Europa.



A Organização Criminosa contava com a participação de servidor público estadual, advogado e alguns empresários. Após a comercialização das pedras preciosas, a Organização realizava diversas ações com o intuito de lavar o dinheiro de origem criminosa e ocultar o patrimônio obtido com o lucro da venda ilegal.

Os investigados responderão pelo crime de lavagem de dinheiro, usurpação de bens da União e integrar organização criminosa, cujas penas somadas chegam a 23 anos.

Durante o cumprimento dos MBAs em GMI , houve duas prisões em flagrante , uma por posse ilegal de arma e a outra por contrabando de cigarros

A ação contou com a participação de mais de 30 Policiais Federais e o nome da operação significa diamante, do grego adámas, que significa invencível, imbatível, indomável, e foi dado em referência à grande dureza do mineral.

Fonte: Foto: Divulgação

Autor: Assessoria