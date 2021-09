Pfizer inicia estudo clínico com medicamento para prevenção da Covid

A Pfizer informou, nesta segunda-feira (27/9), que deu início a um estudo de fase intermediário a final para avaliar a eficácia e segurança de um medicamento antiviral oral, destinado à prevenção da Covid-19.

O PF-07321332 será testado em até 2.660 voluntários saudáveis, com 18 anos ou mais, e que vivem na mesma casa que paciente sintomático da Covid-19. Os cientistas vão avaliar se o fármaco é capaz de prevenir a infecção entre as pessoas expostas ao vírus Sars-CoV-2.

Veja quais são os sintomas mais frequentes de Covid-19:

Idosos e pessoas com comorbidades, como doenças cardíacas, pulmonares ou diabetes, e os imunossuprimidos apresentam maior risco de desenvolver complicações mais sérias da doençaGetty Images

No início da pandemia, os principais sintomas associados à doença eram febre, cansaço, tosse seca, dores no corpo, congestão nasal, coriza e diarreiaAndrea Piacquadio/Pexels

Quase dois anos depois da confirmação do primeiro caso, com o surgimento de novas variantes do coronavírus, a lista de sintomas sofreu algumas alteraçõesGetty Images

Pacientes passaram a relatar também calafrios, falta de ar ou dificuldade para respirar. Fadiga, dores musculares ou corporais, dor de cabeça, perda de olfato e/ou paladar, dor de garganta, náusea, vômito e diarreia também fazem parte dos sintomas.

A variante Delta, identificada pela primeira vez na Índia, espalhou-se rapidamente pelo mundo e gerou um novo perfil da doençaGetty Images

Atualmente, ela se assemelha a um resfriado, com dores de cabeça, dor de garganta, coriza e febre, segundo um estudo de rastreamento de sintomas feito por cientistas do King’s College London Boy_Anupong/Getty Images

A mudança no perfil dos sintomas é um desafio no controle da pandemia, uma vez que as pessoas podem associá-los a uma gripe comum e não respeitar a quarentena, aumentando a circulação viralPixabay

Um estudo feito no Reino Unido, com 38 mil pessoas, mostrou que os sintomas da Covid-19 são diferentes entre homens e mulheres Getty Images

Enquanto eles costumam sentir mais falta de ar, fadiga, calafrios e febre, elas estão mais propensas a perder o olfato, sentir dor no peito e ter tosse persistenteGetty Images

Os sintomas também mudam entre jovens e idosos. As pessoas com mais de 60 anos relatam diarreia com maior frequência, enquanto a perda de olfato é menos comumGetty Images

A maioria das pessoas que tomaram as duas doses da vacina, quando infectadas, sofre com sintomas considerados leves, como dor de cabeça, coriza, espirros e dor de gargantaMalte Mueller/GettyImages

A infecção pelo novo coronavírus afeta as pessoas de formas diferentes. Ela pode causar desde sintomas leves até quadros graves, com necessidade de hospitalizaçãoGetty Images

De acordo com o comunicado da Pfizer, o estudo testará o medicamento com uma dose baixa de ritonavir, um remédio usado em combinação com outros antirretrovirais no tratamento para a infecção pelo HIV, em pacientes adultos e pediátricos.

Resultados positivos podem fazer da Pfizer a primeira empresa a lançar uma pílula para uso preventivo contra a Covid-19.

(Com informações da Agência Reuters)

