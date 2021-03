Pfizer inicia testes em humanos de nova pílula para tratar o coronavírus

A Pfizer disse que começou os testes de segurança em humanos de uma nova pílula para tratar o coronavírus, que pode ser usada ao primeiro sinal da doença.

Se tiver sucesso nos testes, a pílula pode ser prescrita no início de uma infecção para bloquear a replicação viral antes que os pacientes fiquem muito doentes. A droga se liga a uma enzima chamada protease para impedir a replicação do vírus. Os medicamentos inibidores da protease têm sido bem-sucedidos no tratamento de outros tipos de vírus, incluindo HIV e hepatite C.

Em uma entrevista, Mikael Dolsten, chefe da Pfizer Diretor Científico, disse que nenhum problema inesperado foi visto no estudo até agora e que ele poderia gerar resultados em semanas. O novo inibidor de protease é o segundo medicamento que a Pfizer trouxe para testes em humanos para tratar Covid-19. A farmacêutica está testando outro administrado por via intravenosa a pacientes com vírus hospitalizados.

Faltam tratamentos fáceis de usar para pacientes em estágio inicial de Covid-19. Embora as terapias de anticorpos da Eli Lilly & Co. e Regeneron Pharmaceuticals Inc. sejam autorizadas nos EUA para pacientes da Covid que ainda não foram hospitalizados, mas estão em alto risco de desenvolver sintomas graves, elas devem ser aplicado no hospital ou em um centro médico.

Isso criou desafios logísticos que limitaram seu uso. Outras terapias são destinadas a pessoas mais doentes: o remdesivir, medicamento antiviral da Gilead Sciences Inc., deve ser ingerido durante vários dias e é aprovado apenas para pacientes hospitalizados.

Entre os principais fabricantes de medicamentos, a Merck & Co. tem uma das poucas pílulas de coronavírus que está muito adiantada em testes em humanos. Seu medicamento antiviral experimental, molnupiravir, funciona por um mecanismo diferente do da Pfizer e está em fase final de testes em humanos. A Merck está desenvolvendo seu medicamento em colaboração com a Ridgeback Biotherapeutics LP .

Se tudo continuar indo bem, a Pfizer poderia começar um estudo combinado de fase 2 de fase 3 muito maior no início do segundo trimestre, disse Dolsten, potencialmente permitindo que ela solicite a autorização de uso de emergência da Food and Drug Administration até o final deste ano, dependendo da evolução da pandemia. O medicamento deve ser administrado duas vezes ao dia durante cerca de cinco dias, disse ele.

Embora o teste de eficácia inicial se concentre em pessoas com infecções precoces, a Pfizer também planeja explorar se a droga funciona para proteger pessoas saudáveis ​​que foram expostas ao coronavírus, como familiares ou colegas de quarto que moram com alguém que adoeceu.

Dolsten disse que o inibidor de protease oral da Pfizer tem uma série de vantagens potenciais. Em testes de laboratório, funcionou contra muitos coronavírus, incluindo o vírus SARS original e o MERS. Além disso, a protease do coronavírus não sofre muita mutação, o que significa que a terapia provavelmente funcionará igualmente bem contra várias cepas variantes, disse ele.

Em teoria, o inibidor de protease também poderia ser combinado com outras drogas antivirais, como a que a Merck está desenvolvendo, disse Dolsten.

Istoé

foto ilustrativa