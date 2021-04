Pfizer pede na UE para usar vacina contra covid em adolescentes entre 12/15 anos

A Pfizer e a BioNTech anunciaram nesta sexta-feira, 30, que entraram com um pedido na União Europeia (UE) para que sua vacina contra a covid-19 possa ser aplicada também em adolescentes entre 12 e 15 anos. Se a Agência de Medicamentos Europeia (EMA, na sigla em inglês) aprovar a solicitação, o imunizante poderá ser usado em todos os 27 membros da UE, afirmam as empresas em comunicado conjunto.

As duas companhias já fizeram pedido similar nos EUA e planejam realizar solicitações similares em vários países, diz a nota. As empresas apontam que seu estudo clínico de fase 3 incluiu 2.260 participantes entre 12 e 15 anos, com resultados de 100% neste grupo e boa tolerância ao imunizante. A vacina já tem aval para uso na UE em pessoas a partir de 16 anos, lembram ainda as companhias.

Via Estadão Conteúdo