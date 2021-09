Pfizer: vacina da Covid é segura e eficaz para crianças de 5 a 11 anos

A Pfizer anunciou, nesta segunda-feira (20/9), que a vacina contra a Covid-19 é segura e eficiente para crianças de 5 a 11 anos. Os resultados fazem parte de um ensaio em fase 2 conduzido pela farmacêutica, mas ainda não foram revisados por pares.

O próximo passo, segundo a Pfizer, será submeter os dados compilados para essa faixa etária à Food and Drug Administration (FDA), que faz o papel da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) nos Estados Unidos para autorização de uso emergencial.

O estudo contou com 2.268 crianças entre 5 e 11 anos, em um regime de duas doses com um intervalo de 21 dias. A dose é de cerca de um terço da quantidade aplicada em pessoas maiores de 12 anos. A partir do estudo, no entanto, a dose garantiu níveis de anticorpos semelhantes aos desenvolvidos por adultos.

