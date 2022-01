PIB da China cresce 8,1% em 2021, mas desacelera no 4º trimestre

País asiático registrou crescimento de 4% no último trimestre de 2021, considerado o resultado mais fraco desde o 2º trimestre de 2020

O crescimento da economia chinesa foi de 4% no quatro trimestre do ano passado em relação ao mesmo período de 2020, segundo informações divulgadas pelo Departamento Nacional de Estatísticas nesta segunda-feira (17/1).

Apesar da alta, o crescimento — considerado maior que o esperado — ainda está em ritmo fraco, uma vez que o Banco Central da China cortou taxas de empréstimo para amortecer o ritmo de desaceleração no início de 2022.

O índice de 4% ocorre após uma alta de 4,9% no 3º trimestre, em meio a sinais de enfraquecimento do consumo e de desaceleração do setor imobiliário. Foi o resultado trimestral mais fraco desde o 2º trimestre de 2020.

De acordo com uma pesquisa feita pela agência Reuters junto a analistas, o Produto Interno Bruto (PIB) chinês tinha uma expansão prevista de 3,6% em relação a 2020. Com o índice de 4%, no entanto, o país teve um crescimento de 8,1% em 2021, contra os 8% esperados por analistas.

Em meio à recuperação após uma queda em razão da pandemia de coronavírus, a economia chinesa começou o ano de 2021 forte, mas perdeu força após uma crise imobiliária, restrições de dívidas e restrições contra a Covid-19, que, no geral, atingiram o consumo da população da China.

Indústria, varejo e investimentos

A produção industrial da China cresceu 4,3% em dezembro se comparado ao mesmo mês de 2020. Já os investimentos em ativos fisicos cresceram 4,9% em 2021.

As vendas de varejo, no entanto, ficaram abaixo das previsões e registraram um aumento de apenas 1,7% em relação ao ano anterior. O índice representa o ritmo mais lento do setor desde agosto de 2020. A expectativa era de que o varejo crescesse cerca de 3,7%.

