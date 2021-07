PIB dos EUA sobe 6,5% no 2º trimestre de 2021 e volta ao nível pré-pandemia

A economia dos Estados Unidos cresceu a uma taxa anual de 6,5% no 2º trimestre de 2021, voltando ao nível pré-pandemia. A reabertura do comércio e o pacote de estímulos do governo puxaram a alta. Os dados do PIB (produto interno bruto) norte-americano foram divulgados nesta 5ª feira (29.jul.2o21) pelo BEA (Bureau of Economic Analysis), do Departamento de Comércio do país. Leia a íntegra do relatório (161 KB).

Os dados divulgados são preliminares e passarão por revisão. Em 26 de agosto será publicada uma nova estimativa para o período. No 1º trimestre do ano, o PIB revisado dos EUA aumentou 6,3%.

Segundo comunicado do BEA, o desempenho da economia se deveu a um aumento nos gastos de consumo das pessoas, despesas de capital por empresas, exportações e gastos de governos locais e federal.

Para estimular a economia do país e aliviar os impactos da crise provocada pela pandemia, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, sancionou no começo de março um pacote de US$ 1,9 trilhão. A medida inclui o pagamento de um auxílio de US$ 1.400 à maior parte da população, US$ 300 de auxílio-desemprego semanal para 9,5 milhões de pessoas e US$ 350 bilhões em ajuda a Estados endividados.

“O aumento no PIB do segundo trimestre refletiu a contínua recuperação econômica, a reabertura de estabelecimentos e a contínua resposta do governo relacionada à pandemia de covid-19. No 2º trimestre, os pagamentos de assistência governamental na forma de empréstimos a empresas e subvenções aos governos estaduais e locais aumentaram, enquanto os benefícios sociais para as famílias, como os pagamentos de impacto econômico direto, diminuíram”, disse o órgão.

O índice de preços para despesas de consumo pessoal aumentou 6,4% no 2º trimestre, na comparação com crescimento de 3,8% no período anterior. Retirando os preços de alimentos e energia, que costumam ter variação mais intensa, a alta no índice foi de 6,1%.

