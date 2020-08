Piloto de F1 é novidade brasileira em maratona de Fórmula E

View this post on Instagram

Estes são os carros da temporada! 🏎️ Na F-E, corro agora as seis provas finais da temporada pela @GeoxDragon. Na F1, estou como piloto reserva da @alphataurif1 e da @redbullracing. Na Super Fórmula, piloto pela Buzz Racing Team with B-Max. Temporada cheia e para ganhar muita experiência! Vamos com tudo! 🇧🇷 // These are the cars of the season! I'll run the final six races of the season for @GeoxDragon at the F-E. I'm test and reserve driver for @alphataurif1 and @redbullracing at F1. And I'll also run the Superformula for Buzz Racing Team with B-Max. Big season and I'm ready to learn a lot! Let's go!