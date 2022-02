Pimenta Bueno também em alerta com aumento do nível de rio

O nível do rio Pimenta, localizado no município de Pimenta Bueno, marcou 7,54 metros na manhã deste sábado (19). No total, mais de 200 famílias já foram afetadas pela enchente, que afeta a cidade.

Na última semana, por conta da elevação do nível dos rios Pimenta e Barão de Melgaço, dezenas de casas foram afetadas pela enchente.

Nas últimas horas, mais quatro famílias foram retiradas de suas casas, por conta da inundação, segundo a Prefeitura.

O município informou, que durante a madrugada foi registrado uma leve elevação no nível do rio Pimenta.

O nível das águas do rio Machado, que influencia no aumento da cota dos rios na região, está acima do normal, o que dificulta a vazão.

Em suas redes sociais, o prefeito Arismar Araújo, disse que foi alertado pelos responsáveis por uma hidrelétrica, que fica no rio Pimenta, que as comportas serão abertas. “Nós recebemos o alerta de que a usina vai abrir as comportas, em decorrência vertedouro ter atingido o nível de segurança exigido”, explicou o prefeito.

