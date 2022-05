PL oficializa Marcos Rogério para disputa ao governo, em encontro deste sábado, em Ji-Paraná A intenção dos organizadores do encontro é dar uma demonstração de força, com o pontapé inicial da campanha do senador ji-parananense, que se notabilizou no ano passado por participar da chamada "tropa de choque" do governo Bolsonaro durante a CPI da Pandemia.

