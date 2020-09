Plenária de domingo encerrada e votação continua até está segunda-feira (31); Sindicato recomenda aprovação

O Sindicato dos Bancários e Trabalhadores do Ramo Financeiro de Rondônia (SEEB-RO), há poucos minutos, a plenária virtual que apresentou, aos bancários, as propostas feitas pelos bancos na rodada de negociação de sexta-feira (28), com o Comando Nacional dos Bancários.

Os bancos ofereceram reajuste salarial de 1,5% este ano, mais um abono de R$ 2 mil. Para 2021, propõem reajuste da inflação e ganho real de salário de 0,5%., que refletirá nas verbas como vale refeição, vale alimentação, auxílio 13ª cesta alimentação, auxílio creche, auxílio babá e outros. Na PLR os valores serão corrigidos este ano pela variação da inflação pelo INPC. Para 2021, a PLR será corrigida pelo INPC, mais aumento de 0,5%. Todos os direitos da Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) foram garantidos, assim como a PLR.

O SEEB-RO recomenda a aprovação, pois entende que, apesar de não alcançar os índices almejados pela categoria, é uma proposta que, diante de um cenário extremamente adverso, por conta da crise econômica e social ampliada com a pandemia do novo coronavírus (covid-19), e com a forte resistência dos bancos, acaba se tornando “aceitável”, pois não traz perda de direitos e preserva todas as cláusulas da Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) da categoria.

“Não é a proposta que desejamos, mas é a proposta que acreditamos ser apropriada para o momento, de pandemia, de estarmos em casa, do medo de se infectar e levar a doença para o lar. Ficaria muito difícil fazer uma greve neste momento, neste cenário tão adverso, principalmente porque não é permitida a aglomeração, logo, não haveria uma mobilização presencial, nas agências e nas ruas”, avaliou José Pinheiro, presidente do Sindicato.

“Foi uma jornada difícil de negociações. Eles estavam batendo o pé sobre os ciclos avaliatórios, por exemplo. Concluímos que não perdendo nenhuma cláusula, mantemos direitos já adquiridos e, levando em consideração a perda de outras categorias, e a manutenção dos nossos direitos neste cenário de incertezas, consideramos uma proposta boa ao fim e tivemos uma negociação vitoriosa”, destacou Keli Cristina, diretora da Regional Rolim de Moura, ao fazer um breve esclarecimento sobre as negociações com o Banco do Brasil.

“É verdade que temos uma proposta que alguém sempre vai achar que é pouca. Se olharmos pelo aspecto econômico, veremos que teremos reajuste abaixo da inflação. Mas a realidade é esta, com outras categorias perdendo até na Justiça do Trabalho, então podemos dizer que defendemos esta proposta. Precisamos ter clareza e responsabilidade neste momento e, portanto, devemos aceitar esta proposta”, disse o diretor de Esportes Cleiton dos Santos, também falando sobre as negociações com o BB.

“A categoria mostrou forte mobilização nas redes sociais, o que contrariou a expectativa dos bancos, que acreditavam que, com a pandemia e o isolamento, a tentativa de retirar direitos seria facilitada. E nas negociações com a Caixa, a maior vitória foi a inclusão de todos os empregados novos no Saúde Caixa. Portanto, apesar de não haver melhoria significativa, neste momento, o mais sensato é votar pela aprovação deste acordo”, recomendou Euryale Brasil, diretor jurídico do Sindicato e que esclareceu sobre as negociações com a Caixa.

No Banco da Amazônia acontece a rodada de negociação final nesta segunda-feira, 31/8, às 7 horas da manhã.

Votação

A votação em que os bancários deverão decidir se aprovam (ou não) as propostas dos bancos, começou às 19 horas de hoje e vai até às 22h59 (horário local) desta segunda-feira (31/8).

Os bancários deverão responder com SIM, NÃO ou ME ABSTENHO, as seguintes perguntas:

1) Você aprova a proposta apresentada pelo (Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal) para renovação dos seus Acordos Coletivos de Trabalho?”

(Para os empregados dos bancos públicos. No entanto, o Banco da Amazônia fará reunião como os representantes dos trabalhadores somente na próxima segunda-feira, 31/8)

2) “Você aprova a proposta apresentada pela Comissão de Bancos, coordenada pela Fenaban, para renovação das Convenções Coletivas de Trabalho?”

(Para os funcionários dos demais bancos)

Clique AQUI para votar

Os funcionários do Bradesco, Itaú e Santander votam na proposta única, a geral da Fenaban.

Já os empregados da Caixa e do Banco do Brasil, ao acessarem o link da votação e informarem a matrícula funcional, automaticamente serão direcionados para as opções de voto, que valerá para as duas propostas, tanta a geral (Fenaban) quanto a do ACT específico.

No entanto, os bancários do BB, na votação, deverão digitar a sua matrícula sem o dígito dela. E se a matrícula começar com 0 (zero) ele deverá ignorar o zero, não digita-lo.

A partir do momento que acessam o link do Vota Bem, o sistema já leva os bancários para a minuta geral, e os bancários da Caixa e do BB, para a minuta geral e à específica.

“Ou seja, os bancários terão acesso à toda a minuta geral (Fenaban) e à minuta específica (bancos públicos), com todas as suas dezenas de cláusulas, podendo, assim, ter total noção do que em que ele estará votando, antes mesmo de definir o seu voto”, explica José Pinheiro.

