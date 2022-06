Pleno do TRT-14 (RO/AC) autoriza a realização de concurso público para servidores

O Tribunal Pleno do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (RO/AC) autorizou nesta terça-feira (28/06) a realização de concurso público para servidores e servidoras. Na Sessão Administrativa, os desembargadores também aprovaram a composição da Comissão do Concurso que cuidará de todos os trâmites do certame, tendo como primeira missão a contratação da banca examinadora.

O concurso busca o provimento de cargos vagos de Analista Judiciário (área administrativa, sem especialidade), Analista Judiciário (área judiciária, sem especialidade), Analista Judiciário (área judiciária, especialidade Oficial de Justiça Avaliador Federal), Analista Judiciário (área apoio especializado, especialidade Tecnologia da Informação), Técnico Judiciário (área administrativa, sem especialidade), Técnico Judiciário (área apoio especializado, especialidade Tecnologia da Informação).

A Comissão organizadora será presidida pela juíza Auxiliar da Presidência do TRT-14, Fernanda Antunes Marques Junqueira, e terá como membros o diretor-geral Romário Nunes Thaddeu, o secretário de Gestão de Pessoas, Frank Luz de Freitas, o secretário de Gestão Estratégica, Weslei Maycon Maltezo, o secretário de Tecnologia da Informação e Comunicação, Robert Armando Rosa, o secretário de Orçamento e Finanças, Raimundo José Zacarias da Costa, e o chefe do Núcleo de Seleção, Aplicação e Desenvolvimento de Pessoas, Saulo Rodrigues Leles Costa.

Sob a Presidência da desembargadora Maria Cesarineide de Souza Lima, a sessão contou com a presença dos desembargadores Socorro Guimarães, Carlos Augusto Gomes Lôbo, Vania Maria da Rocha Abensur Monteiro, Ilson Alves Pequeno Júnior, Francisco José Pinheiro Cruz, Shikou Sadahiro e Osmar J. Barneze, bem como do procurador do Trabalho Carlos Alberto Lopes de Oliveira, que se manifestou pelo prosseguimento do concurso.

