PM aposentado é preso pelo Denarc com milhares de munições

Um policial militar aposentado do estado do Mato Grosso do Sul de 67 anos, identificado apenas como Aparecido, foi preso de posse de milhares de munições no final da tarde de segunda-feira (08), através de um mandado de busca e apreensão realizada por Policiais Civis do Denarc (Departamento de Narcóticos), através da Operação “Horus” em uma residência localizada no centro de União Bandeirantes, distrito de Porto Velho que fica a mais de 160 quilômetros da capital.

De acordo com informações dos policiais, já haviam várias denúncias que haviam um elemento o vendendo drogas naquela localidade e tinha o policial que estava vendendo munições e que ambos tinham uma sociedade e depois das investigações pediram um mandado de busca e apreensão para a justiça sendo concedida e as equipes se deslocaram para o local onde fecharam a boca de do traficante identificado como Willian, 30 anos, sendo encontrado em sua casa várias poções de cocaína e uma grande quantia de dinheiro trocado configurando o crime de tráfico de drogas.

Durante diligências os policiais foram até a casa do Policial onde o encontraram e dentro da casa foi encontrado um paiol com milhares de munições de diversos calibres onde ele disse que não era dele, porém, ele já havia sido preso pelo mesmo crime. Caixas e caixas de munições foram apreendidas e a dupla recebeu voz de prisão e tudo foi levado para o departamento na capital onde foi lavrado o flagrante de posse de munições e tráfico de drogas e após serem ouvidos pelo delegado responsável pelas investigações eles foram conduzidos para o presídio provisório onde ficaram à disposição da justiça.

As investigações ainda continuam, pois o Policial poderia está fornecendo munições para quadrilhas que agem em conflitos agrários na região onde já houve conflitos entre bandidos e a Polícia Militar havendo a morte de policiais.

Via Hora1 Rondônia