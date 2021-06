PM cumpre reintegração de posse e famílias saem pacificamente de área invadida em Machadinho

Um grupo de invasores foi retirado de uma fazenda nesta sexta-feira (11), durante uma reintegração de posse realizada na sexta-feira (11), pela Polícia Militar e oficiais de justiça, na Zona Rural de Machadinho do Oeste. A ação ocorreu de forma pacífica. De acordo com um levantamento feito no local pela Polícia Militar, cerca de 30 pessoas estariam na Fazenda Jatobá.

Após ser retirado da fazenda Jatobá, o grupo foi encaminhado até a delegacia para que fosse feita a identificação de todos. As famílias foram levadas para um ginásio de esportes da cidade e vão receber apoio do município.

A Comissão Pastoral da Terra (CPT) protestou e afirmou que as famílias fugiram da fome e do desemprego e não tem para onde ir. Disse ainda que decisões do STF, proibindo despejos, foram desconsideradas pela Justiça de Rondônia.

