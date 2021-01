PM detém funcionário da prefeitura de Vilhena anunciando “fim dos tempos”

A Polícia Militar de Vilhena prendeu na madrugada desta quinta-feira, 21 de Janeiro, o funcionário público da Secretaria Municipal de Agricultura de Vilhena, Gilei, que tem uma página como “figura pública” no Facebook, onde se apresenta como “Gilei Careca”, aterrorizando moradores com sua moto e uma caixa de som.

De acordo com o apurado, o homem que trabalha como vigilante foi preso por volta das 02h15 da madrugada após passar com sua motocicleta que tinha acoplado a ela uma caixa de som e com o volume no último anunciando: “O fim do mundo está próximo. A vacina não é segura” pelas ruas do bairro Cidade Verde.

Não bastasse isso, havia um som de trombeta com mensagem apocalíptica, levando o pânico aos moradores e descumprindo o decreto municipal que proíbe a circulação de pessoas entre às 20h e 06 da madrugada.

Moradores acionaram a Polícia Militar, que em cumprimento a Lei, prenderam o infrator e apreenderam a caixa de som e sua motocicleta, registrando a ocorrência na Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP).

Gilei, que foi candidato a vereador pelo PSC no ano passado, fez apenas 88 votos, mas garante que teve desempenho muito melhor, porém, como várias outras pessoas, teve seus sufrágios “hackeados”. Fiel aos textos bíblicos, ele diz que o Brasil será a “Terra Prometida”, mas no momento é a “Babilônia”, citando os capítulos 33 e 34 de Ezequiel, explicando que estamos na “primeira restauração”.

Na conversa, o servidor municipal de 47 anos, concursado há 12, repete o que já havia dito num vídeo publicado em sua página: o novo Coronavírus é um castigo que Deus permite contra “os ímpios”. Ele garante que, quando “Deus descer”, só vai ficar no mundo pessoas de bem, e explica: “vai ser restauração de Israel”.

No meio da entrevista, o ex-candidato faz uma revelação surpreendente: “eu sou sentinela de Deus, e minha missão é alertar as pessoas sobre o perigo. Se elas acreditarem e se converterem, salvarão suas vidas”.

E, justamente por causa desta missão que acredita ser dada pelo próprio Deus, Gilei nunca dorme. “Enquanto Ele não voltar, não descanso. Quando estou exausto, só me sento um pouco, mas dormir não, porque esse é o meu compromisso”, explica, emendando com outras citações das Escrituras.

O Ministério Público deverá ouvir o infrator e poderão levá-lo a um psiquiatra, tendo em vista, que as afirmações levam a hipótese de problemas mentais ou psiquiátricos.

Fonte: Rota Policial News/ Folha do Sul Online