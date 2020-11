PM espanca mulher algemada que foi presa ao comprar comida para filha autista (VÍDEO)

O segundo-tenente André Luiz Leonel Andrea foi flagrado em vídeo de câmeras de segurança dando socos e chutes contra uma mulher que estava algemada dentro do quartel

André Luiz Leonel Andrea, comandante do 3º Pelotão em Bodoquena, no Mato Grosso do Sul, foi flagrado por câmeras de segurança dando socos e chutes contra uma mulher que estava algemada. Quatro civis e um PM assistem a cena sem fazer nada. Há informações de que ela estaria grávida.

O Boletim de Ocorrência, registrado no dia 26 de setembro, informa que a mulher se envolveu em confusão em um restaurante quando tentava levar comida à sua filha de 3 anos, que tem autismo.

Levada para dentro do quartel da PM de Bonito, a 297 quilômetros de Campo Grande, o policial empurra a mulher contra a parede. Ela tenta se defender com os pés, mas acaba apanhando com tapas, depois socos e chutes. Outro PM ainda parece segurar a mulher na cadeira para que o colega continue batendo.

