PM prende assaltante que espancou motorista de aplicativo durante roubo

O roubo a um motorista de aplicativo aconteceu na manhã desta sexta-feira, dia 05, no 2º Distrito de Ji-Paraná. De acordo com a vítima, foi solicitado por um jovem a fazer uma corrida que iniciaria no Bairro Rondon 1 e teria como destino a uma chácara próximo ao Presídio Agenor Martins de Carvalho. Ao chegar no residencial, dois rapazes embarcaram no veículo e, utilizando uma pistola inoxidada, anunciaram o roubo.

Em seguida, os criminosos mandaram o motorista seguir sentido ao Aeroporto. Chegando próximo ao balneário Lagoa Dourada, temendo por sua vida, o motorista entrou em luta corporal com os assaltantes.

Durante a briga, um dos criminosos tentou atirar várias vezes no motorista, porém a arma falhou. Neste momento, bastante ferido na cabeça devido as várias coronhadas que recebeu na cabeça, a vítima conseguiu sair de dentro do carro e pedir por socorro. Os criminosos fugiram do local, levando o carro e o dinheiro da vítima.

CERCO E PRISÃO

Logo que a PM foi acionada, as Guarnições de Rádio Patrulha fizeram diversos cercos e conseguiram localizar o veículo abandonado já na Linha 128, entre as Linhas 106 e 110. O carro estava com o pneu dianteiro estourado. Foi realizado uma varredura nas imediações, porém nenhum suspeito foi localizado.

Depois de algumas horas, um policial militar de folga, estava retornando de um sítio, quando avistou um dos criminosos, identificado como Vitor Manoel Batista da Silva, que completou 18 anos em janeiro, andando pelo canto da estrada.

Sozinho, o PM abordou o suspeito e localizou uma pistola calibre .. . e cerca de … em dinheiro. O suspeito foi reconhecido pela vítima e levado à UNISP.

A Polícia também informou que Vítor Manoel Batista possui dezenas de passagens pela justiça por Roubo, Porte de Arma e Tráfico de Drogas. Sua carreira criminosa começou cedo, aos 14 anos de idade e desde então nunca parou de cometer crimes. Em seu desfavor, foi constatado um Mandado de Busca e Apreensão por Roubo, expedido ainda quando ele era menor de idade.

Fonte: comando190.com.br