PM prende dois jovens vendendo drogas na zona leste

Uma guarnição da polícia militar do Patamo do batalhão de choque prendeu dois jovens com idade de 19 e 22 anos, pelo crime de tráfico de drogas ao serem flagrado com quase 100 porções de drogas entre maconha e cocaína na frente de uma residência localizada na Rua Consagração no bairro Aponiã, setor norte de Porto Velho.

Os militares tem o conhecimento que na região o tráfico de drogas é constante e estavam fazendo patrulhamento quando se depararam com a dupla em atitude suspeita e resolveram fazer a abordagem, sendo que durante a revista foi encontrado várias porções de pó de cocaína e pedra crack e com o outro várias porções de maconha e quatro latas de respingo de solda conhecido como “Lolo”, uma balança de precisão e material para endolar o entorpecente.

Os suspeitos receberam voz de prisão e foram conduzidos para a central de Polícia onde foi confeccionado o registro da ocorrência de tráfico de drogas e ficaram a cargo do delegado de plantão tomar as devidas providências que o caso requer.

Fonte: NewsRondonia