PM prende em flagrante assaltante após aterrorizar vítimas

Em um belíssimo trabalho e uma ação rápida das guarnições da PM composta pelo 3º Sgt. Moisés, CB Soares, SD Zanioli, SD Silvino e SD Machado, resultou na prisão do assaltante de 25 anos de idade.

O fato ocorreu por volta das 7 horas da manhã dessa quinta-feira, 05/08, quando a Central de Operações do 7º BPM foi informada que estaria ocorrendo um roubo a uma residência localizada na Rua Paraguai, Bairro Jardim América em Ariquemes, sendo que uma das vítimas estaria trancada em um dos quartos e as outras estariam em poder dos assaltantes sob a mira de arma de fogo.

As guarnições, ao chegarem no local constataram que os fios da cerca elétrica estavam avariados, então, foi acionado o interfone e batido com as mãos no portão de lata, foi feito uso da sirene da viatura, porém ninguém saiu para atender a guarnição, levantando uma suspeita ainda maior.

Os policiais conseguiram pular o muro e entrar na casa, já visualizando a residência toda revirada. Ao avançarem, encontraram duas pessoas de bruços deitadas sobre uma cama e uma terceira deitada ao lado da cama tentando se esconder.

De imediato foi dada ordem para que todos mantivessem as mãos sobre a cabeça, porém o elemento que estava deitado ao lado da cama, fazia movimentos tentando retirar algo da cintura. Os PMs renderam o elemento identificado como sendo David H. C., 25 anos, e o algemaram, localizando em sua cintura um simulacro.

As outras vítimas foram libertas e contaram aos policiais que outro elemento havia fugido, o qual estava na companhia do comparsa detido, David. A vítima informou que por volta das 07h00min o interfone da residência tocou e a pessoa que estava na parte externa da residência proferiu a seguinte frase “vim buscar uma camiseta para o Dário”.

Após abrir o portão, pois “Dário” seria outro morador que teria saído minutos antes para trabalhar, a vítima foi rendida por um elemento magro, alto, moreno, rosto fino, trajando jaqueta azul e calça jeans, que de posse de uma arma de fogo anunciou o roubo, ordenando que uma das vítimas adentrasse para a residência, posteriormente o infrator rendeu as outras vítimas que estavam na casa e começaram a separar os objetos que iriam levar, até o caro da vítima.

Foi constatado que as vítimas foram agredidas e ameaçadas de morte. A Polícia tenta localizar o outros elementos que fugiu, ele teria tirado fotos no local. Após os trabalhos de praxe o Boletim de Ocorrência Policial foi registrado sob n° 114.775/2021, na Unidade de Segurança Pública (UNISP), para a tomada de providências necessárias.

Via ariquemes190