PM prende homem acusado de estuprar quatro crianças em parquinho

A Polícia Militar prendeu na noite de quinta-feira (03) um homem de 58 anos acusado do crime de estupro contra quatro crianças de cinco, oito, doze e treze anos em um condomínio popular no bairro Triângulo, na região Central de Porto Velho (RO).

As crianças, segundo testemunhas, estavam brincando no porquinho do condomínio, quando o acusado chegou falando palavras de cunho sexual e passando as mãos nas partes íntimas dela.

Os populares revoltados acionaram de imediato a polícia. O homem foi localizado no apartamento dele no mesmo local e recebeu voz de prisão. Ele foi encaminhado para a Central de Flagrantes.

Por rondoniaovivo