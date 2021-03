PM prende simulacros de arma de fogo e produtos furtados

A Polícia Militar no Município de Alto Alegre dos Parecis, conseguiu, nessa segunda (15), recuperar alguns objetos que haviam sidos furtados na noite passada, em um estabelecimento comercial, além de dois simulacros (uma imitação de arma de fogo) e uma besta. Tudo começou pela manhã, quando a guarnição de serviço, ao assumir o turno, foi acionada sobre um furto de cosméticos.

Após registro da ocorrência, e de posse das imagens da câmera de segurança local, passaram a realizar diligências no intuito de localizar a infratora. Depois de várias tentativas, foram até a casa da suspeita, e após ser informada pelos policiais que eles tinham umas imagens, onde ela estava furtando os objetos do comércio, ela autorizou a guarnição a fazer a busca, e só entregou parte do produto furtado.

Perguntada sobre o resto dos cosméticos ela disse ter vendido e que não ia falar quem teria praticado o delito. Porém, ao tentar encontrar os outros objetos, policiais acabaram encontrando, na casa, um ar condicionado de marca TCL ainda embalado, segundo ela é produto de furto, mas que não teria sido ela quem praticou o furto e também não iria falar quem praticou o crime, mas que tinha sido furtado no hospital.

Ainda no mesmo ambiente a PM se deparou com um cidadão que ao avistar a guarnição, empreendeu fuga em direção a um barraco nos fundos da casa. Posteriormente, a PM se deslocou com muita cautela, devido ao fato de o agente estar com um volume na cintura, aparentando ser uma arma de fogo. Já na casa, a PM abordou o suspeito que ofereceu resistência no momento da abordagem. Depois de contido, verificou tratar-se de uma arma que era um simulacro, e ao fazer uma busca na casa encontrou outro simulacro, uma faca e um pé de cabra. O agente tem várias ocorrências registradas, onde ele é tido como suspeito. Diante dos fatos, a PM deu voz de prisão aos suspeitos, leu seus direitos constitucionais e conduzidos até a delegacia de Polícia Civil de Santa Luzia do Oeste.

Fonte: Edu Félix / Rolim Notícias