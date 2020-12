PM realiza Operação Fim de Ano com abordagem em diversos estabelecimentos em Jaru

Policiais Militares do 8º Batalhão, com apoio do Corpo de Bombeiros, Vigilância Sanitária e Conselho Tutelar, realizaram na noite deste sábado (19), uma operação para manter a ordem e segurança da cidade neste fim de ano.

Entre as ações adotadas, foi incluída a orientação e fiscalização das medidas de segurança sanitárias, a fim de conter a propagação do Coronavirus, sendo comunicado aos proprietários de bares, o limite de pessoas no local e horário para o fechamento, cujo o decreto estadual determina as 23 horas.

Foram realizados trabalhos repreensivos como checagem nominal de pessoas suspeitas e apreensões de entorpecentes.

Ao todo participaram da ação, seis guarnições do 8° BPM, além dos Bombeiros e Conselho Tutelar que circularam em vários setores da cidade realizando abordagem em especial em bares.

Jaruonline