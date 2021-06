PM recaptura foragido que espancou esposa no Morar Melhor

A Polícia Militar recapturou o foragido da justiça, Jean, 41 anos, após denúncia de violência doméstica. O caso aconteceu na madrugada desta segunda-feira (31), no residencial Morar Melhor, na zona sul da capital. Contra o suspeito, havia dois mandados de prisão em aberto.

De acordo com as informações, a Polícia Militar foi acionada após a filha da vítima flagrar as agressões. A vítima de 45 anos, que é companheira do suspeito, foi agredida com socos no olho, e no corpo apresentava vários hematomas.

Os policiais fizeram diligências e lograram êxito na prisão do suspeito. Em consulta nominal, foi constatado que havia dois mandados de prisão em seu desfavor. Diante os fatos, Jean recebeu voz de prisão e foi encaminhado até a Central de Flagrantes.

Via Newsrondonia