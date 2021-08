PM registra neste domingo três roubos a estabelecimentos comerciais

O autor dos roubos possuía a mesma característca e utilizou-se do mesmo modus operandi para praticar os três assaltos.

A Polícia Militar da Estância Turística de Ouro Preto do Oeste registrou, neste domingo (08), três roubos a estabelecimentos comerciais. A suspeita é de que foram praticados pelo mesmo assaltante. Os roubos ocorreram por volta das 08h10, 12h10 e 18h20.

Nos três roubos, foi utilizado o mesmo modus operandi e o criminoso, de acordo com relatos das vítimas, possuía as mesmas características. Os assaltos foram praticados por um homem jovem, moreno e que se utilizou de uma arma de fogo aparentando ser uma pistola de cor preta.

As vítimas detalharam em dois dos três roubos que o ladrão possuía tatuagem e que utilizou-se do mesmo procedimento de se aproximar do caixa e erguer a camisa para mostrar a arma. Além do que, em todos os casos, usou de graves ameaças para obrigar as vítimas a entregarem todo o dinheiro dos caixas.

O primeiro assalto ocorreu por volta das 08h10 em uma padaria localizada na avenida Gonçalves Dias, bairro Jardim Aeroporto, onde foi subtraído em torno de R$ 150,00. O segundo roubo foi praticado por volta das 12h10 na Subway, na avenida Daniel Comboni, bairro União, sendo levado pelo criminoso a quantia de R$ 250,00. Já o terceiro assalto aconteceu por volta das 18h20 em um estabelecimento comercial na rua Mário Andreazza, no bairro Jardim Aeroporto, quando foi subtraído o valor aproximado de R$ 500,00.

Nos três roubos, o assaltante conseguiu fugir, sendo que em um deles, foi visto empreendendo fuga com a ajuda de um comparsa. A Polícia Militar, em todos os casos, realizou patrulhamento em toda a cidade, mas não logrou êxito em localizar o autor dos roubos e seu comparsa.

Os roubos agora serão investigados pela Polícia Civil que, com ajuda do Serviço de Inteligência da PM (P2), tem um histórico de elucidar estes tipos de crime e, principalmente, prender os envolvidos.

Via Gazeta Central