Podemos confirma pré-candidatura de Léo Moraes ao governo e fará convenção dia 5 de agosto

O salão de festas da Talismã 21 ficou pequeno no sábado (16) para a multidão que se aglomerou para assistir e acompanhar o Encontro Estadual do Podemos, primeiro de uma série de outros eventos semelhantes, preparatórios para a convenção estadual que deve ser realizada no dia 5 de agosto, quando será homologado o nome de Léo Moraes para disputar o governo.

Lideranças políticas de todo o Estado, de Vilhena a Porto Velho, de Machadinho do Oeste à Guajará-Mirim, passando pelos municípios do Vale do Guaporé, testemunharam em favor de Léo Moraes, defendendo sua indicação para disputar o governo. Apesar da relativa pouca idade, pela experiência adquirida através de mandatos exercidos como vereador, deputado estadual e deputado federal, Léo Moraes hoje, aos 38 anos, já é reconhecido como importante liderança política estadual.

Num discurso forte, consistente e bem encaixado, repleto de frases de grande sentido, o pré-candidato Léo Moraes se mostrou por inteiro. E não deixou dúvidas quanto à forma como pretende conduzir sua campanha e como vai se relacionar com seus adversários, especialmente o atual governo, avaliado por ele como paquidérmico, lento e sem projetos.

Amor e carinho, mas sem omissão!

Léo Moraes disse que não vai entrar na disputa para atacar ninguém. “Nós não falamos de ódio. Aqui nós falamos de amor e de carinho, de como cuidar bem das pessoas. Contudo, não esperem de mim a omissão”, disse, referindo-se às intervenções pontuais que fará sobre o que achar que está errado.

Muito aplaudido, nessa linha o pré-candidato citou, por exemplo, a enorme dificuldade que o governo tem em investir o dinheiro público em bons projetos.

“A burra está cheia, os cofres estão abarrotados, mas a lentidão, aliada à fragilidade de uma gestão incompetente, impedem que se faça bons projetos para a população”, disse Léo Moraes citando pontos frágeis especialmente nas áreas da saúde, estradas e apoio à agricultura familiar, entre outros.

“Algumas pessoas me perguntam: Léo, esse problema da saúde não tem jeito? Ninguém resolve? Eu respondo que tem jeito e que é possível oferecer uma saúde digna à população. Basta eleger alguém que tenha disposição para o trabalho, que não seja preguiçoso, que acorde cedo e vá dormir tarde. E, sobretudo que comece a trabalhar pelo Estado em seu primeiro dia de governo, que não fique três anos hibernando para acordar só em ano eleitoral”, observou.

Melhor momento da vida será dedicado à Rondônia

O pré-candidato Léo Moraes disse estar vivendo “o melhor momento da minha vida em todos os aspectos. Emocional, familiar, vigor físico, produtivo e intelectual. E é esse momento que quero dedicar intensamente ao povo de Rondônia para juntos melhorarmos os indicadores de desenvolvimento social e humano”.

Apoio do ex-governador Ivo Cassol

A deputada federal Jaqueline Cassol, pré-candidata ao Senado numa aliança com Léo Moraes, participou do evento e levou uma mensagem do ex-governador por dois mandatos e ex-senador Ivo Cassol. “Ao contrário do que estão tentando espalhar por aí, trago um abraço a todos do nosso eterno governador Ivo Cassol e também uma mensagem. A mensagem de que ele está integrado ao projeto político do Léo Moraes. Ele e a família Cassol”, discursou.

“Chega de politicagem que representa apenas interesses de grupos ou pessoas. Nossa população precisa ser cuidada. Precisamos de um governador que tenha essa sensibilidade. Juntos seremos cada vez mais fortes”, disse ela, aproveitando o slogan usado pelo partido de Léo Moraes, que diz “Juntos, vamos mudar Rondônia”.

Pré-candidatos Durante o evento foi apresentada a lista de pré-candidatos a deputado federal. As pré-candidaturas a deputado estadual ainda estão, sendo discutidas para o fechamento até a convenção. Os pré-candidatos a deputados federais são os seguintes: Vereadora Ellis Regina, Klivia da Inclusão, Professora Luzenir Mota, Delegado da Policia Federal Flori, DR Marcilio, Jair Top Car, Rafael é o Fera, DR. Junior Queiroz e Dr Clever.

