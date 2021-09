Poder Judiciário de Rondônia funciona normalmente na segunda, dia 6/9 A lista de feriados e pontos facultativos foram definidas pela Portaria 698/2020, da Presidência do TJRO e está disponível na página principal do TJRO na internet (www.tjro.jus.br), no menu lateral denominado “Feriados locais”

