Polícia aborda carro e prende motorista com munições e cocaína

Um homem de 39 anos, foi preso durante final da noite de segunda-feira (15), após ser flagrado dentro de um automóvel com cinco munições calibre 38 intactas e uma poção pequena de cocaína que ele estava usando.

Os policiais avistaram um carro modelo Ford Ka parado na rua Buquê com Raimundo Cantuária no bairro Lagoinha na zona leste da capital e ordenam que o motorista saísse do veículo onde foi feito a revista e nada de ilícito foi encontrado e durante buscas no interior do carro foi encontrado cinco balas de revólver e uma porção de cocaína .

Os policiais verificaram que as placas do carro estavam com lamas na numeração para poder não serem identificadas configurando que ele poderia está participando de algum crime.

Fonte: NewsRondonia