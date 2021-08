Polícia apreende 10 kg de cocaína transportados em veículo na BR 429

Na tarde desta sexta-feira (20), a polícia em São Francisco prendeu dois suspeitos transportando 10 kg de pasta base de cocaína em veículo.

Segundo as informações, após informações de dois indivíduos em veículo Fiat Uno de cor branca oriundos de São Francisco poderiam ter ido em Costa Marques buscar drogas.

Diante dessas informações, o Sevic e o núcleo de inteligência da PM realizaram monitoramento pela BR 429, logrando êxito em avistar o veículo suspeito já no Km 100, e após tentar interceptar o veículo empreendeu fuga sendo alcançado e um dos ocupantes jogou uma mochila e com a parada os ocupantes saíram do veículo e deitaram no chão.

Os suspeitos foram identificados por Luilson de 21 anos e Matheus de 23 anos que confessaram o transporte do entorpecente que totalizaram dez tabletes de pasta base de cocaína pesando 10 kg em média.

A polícia apreendeu a entorpecente e apresentou os suspeitos por tráfico internacional de entorpecente a autoridade policial em São Francisco do Guaporé/RO.

Por rotacomando