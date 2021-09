Polícia apreende submetralhadora argentina e cinco suspeitos são detidos

Uma guarnição da Polícia Militar realizou a prisão de Edvaldo A. da S., 57 anos, Ivando da C. R., 21 anos e Paulo R. de S. M., 18 anos, e apreensão de dois adolescentes, de 16 e 17 anos, após localizar uma submetralhadora calibre 22 de fabricação argentina dentro de um automóvel modelo Gol, de cor prata. O fato aconteceu na Rua Vênus, Bairro Planalto, zona leste de Porto Velho.

Os policiais estavam realizando patrulhamento de rotina, quando avistaram o referido veículo sendo ocupado por cinco pessoas. Foi dada ordem de parada e, após certa demora, o motorista do Gol resolveu parar. Os militares realizaram revista pessoal nos ocupantes do carro e nada de ilegal foi localizado, porém, havia uma mochila no banco de trás e dentro dela os policiais encontraram a submetralhadora com 13 munições intactas. Nenhum dos suspeitos assumiu ser o dono da arma.

Aos policiais, Edvaldo disse que trabalha como motorista de aplicativo, conhece os quatro passageiros do Condomínio Morar Melhor, pois mora no local e foi solicitado, em acordo verbal, para fazer uma corrida até o Bairro Planalto, na Rua Ernandes Índio. Relatou ainda que não sabia que os homens estavam com uma arma de fogo.

Durante pesquisa, os policiais constataram que Paulo e os dois adolescentes estavam foragidos da Unidade de Internação, localizada na Avenida Rio de Janeiro. Os cinco suspeitos foram levados à central de polícia para que fossem tomadas as medidas que o caso requer.

Via JH Notícias