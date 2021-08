Polícia Civil cumpre 54 mandados de prisão no sul do estado do Rio

Policiais civis cumprem hoje (12) 54 mandados de prisão temporária em uma ação contra suspeitos de crimes como exploração ilegal de serviços de internet e TV a cabo. O grupo, que age no sul do estado do Rio de Janeiro, também atua na venda de botijão de gás.

De acordo com a Polícia Civil do Rio de Janeiro, as ações criminosas eram coordenadas através de aplicativos de mensagens. Muitos dos suspeitos de chefiar o grupo já estão presos, mas continuam agindo.

Os mandados, que também incluem 168 buscas e apreensões, estão sendo cumpridos nas cidades de Resende, Itatiaia e Porto Real. Até as 8h30 de hoje, 22 pessoas tinham sido presas.

Via Agência Brasil