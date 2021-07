Polícia Civil de Rondônia prende estuprador de 26 anos em cidade de Mato Grosso

Um homem considerado foragido da Justiça por envolvimento em crimes de estupro teve o mandado de prisão cumprido pela Polícia Civil, na última sexta-feira, 02, em uma ação integrada da Polícia Civil de Mato Grosso e Polícia Civil de Rondônia.

O suspeito de 26 anos estava com o mandado de prisão preventiva pelo crime de estupro expedido pela Comarca de Costa Marques, desde o dia 21 de março de 2021 e teve a ordem judicial cumprida após a troca de informações entre as Polícias dos dois Estados.

O suspeito com diversas passagens criminais também já respondia a procedimentos da Delegacia de Rondolândia, sendo localizado o mandado de prisão em aberto durante investigações dos seus atos ilícitos.

Com o conhecimento da ordem judicial, os policiais da Delegacia de Rondolândia entraram em contato com a equipe da investigação da Delegacia de Ji-Paraná para troca de informações e localização do suspeito no estado.

Diante das informações passadas, o suspeito teve o mandado de prisão cumprido pela Polícia Civil de Rondônia, sendo posteriormente colocado à disposição da Justiça.

Via PJC/MT