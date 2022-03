Polícia Civil deflagra operação no DER e realiza buscas em gabinete e residência de secretário

A Polícia Civil de Rondônia cumpriu mandados de buscas e apreensões na casa do secretário do Departamento de Estradas e Rodagens de Rondônia, Elias Rezende. Por volta das 6h30min desta quarta-feira, policiais estiveram também no gabinete no DER.

As buscas no gabinete foram rápidas, os agentes levaram cerca de 15 minutos.

Elias Rezende é agente penitenciário e já ocupou cargos na Secretaria de Meio Ambiente (Sedam) e foi secretário de Justiça (Sejus) na gestão de Marcos Rocha.

A operação foi feita com discrição e a polícia não detalhou do que se tratam as investigações.