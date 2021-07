Polícia Civil prende suspeito de tráfico de drogas que ostentava vida de luxo

As investigações apontaram que o suspeito continuou com a pratica criminosa, comercializando entorpecentes

A Polícia Civil do estado de Rondônia, em operação integrada do Departamento e Narcóticos – DENARC, da 1ª Delegacia de Nova Mamoré e da 1ª Delegacia de Guajará-Mirim, prendeu nesta quinta-feira (01/07), D.S. (32 anos) pelo crime de tráfico de drogas em Nova Mamoré-RO.

D.S. (32 anos) já havia sido preso em 2013 e posto em liberdade em 2016. O mesmo continuou a traficar, alcançando ascensão patrimonial “astronômica”. Ele construiu uma bela casa, duas vilas de apartamentos e comprou carros de luxo, com dinheiros vindo do tráfico.

As investigações apontaram que o suspeito continuou com a pratica criminosa, comercializando entorpecentes. Diante das informações, autoridade policial representou pelos mandados de Buscas na residência do envolvido, sendo deferidos pela justiça.

Na tarde de hoje, as equipes de policiais civis cumpriram os três mandados de busca e apreensão nas residências do suspeito. No local, os investigadores encontraram 48 porções de pedras Oxi, 01 porção de pedra Oxi pesando 25 gramas, 01 porção de cocaína pesando 18 gramas, 180 gramas de insumo para misturar na droga, mais R$ 2 mil em dinheiro, notas de valores pequenos e um carro de luxo, Fiat toro.

D.S. (32 anos) foi preso e reencaminhado ao Sistema Prisional onde permanecerá a disposição da justiça.

O delegado Cícero Cavalcante, titular do Denarc, ressaltou a importância da integração dos policiais do Denarc PVH, Sevic de Nova Mamoré e Sevic de Guajará-Mirim para o sucesso da operação.

Via PC/RO