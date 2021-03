Polícia Civil realiza operação após ameaças de mortes contra jornalista

Ariquemes – A Polícia Civil, por meio da Delegacia Regional de Ariquemes, com apoio do GAPE da Polícia Penal e canil do DENARC, deflagrou nesta manhã (18/03) a operação “Speak”.

De acordo com o Delegado Rodrigo Camargo, a operação foi deflagrada no Albergue de Ariquemes e está vinculada após as recentes ameaças de morte recebidas pelo repórter policial da Rede TV de Ariquemes, Wilson Oliveira, mais conhecido como Pica Pau.

Pica Pau denunciou as ameaças de morte por parte de por integrantes da facção criminosa Comando Vermelho (CV). O caso ganhou repercussão nacional e chegou a ser exibido no Alerta Nacional apresentado pelo jornalista Sikêra Junior.

“Na última sexta-feira um grupo criminoso divulgou nas redes sociais vídeos em que ameaçavam, com forte armamento, um profissional da imprensa em razão de ter divulgado notícias que interessam a toda sociedade. Rapidamente, o núcleo de inteligência da PC identificou os envolvidos, inclusive esclarecendo a participação de um apenado”, afirmou o delegado Rodrigo Camargo.

O alvo da operação foi a unidade prisional (Albergue) de Ariquemes onde foi cumprido mandado de busca e apreensão.

A ação policial foi batizada como “Speak” em referência ao dever de assegurar a total liberdade de imprensa.

“Já possuímos mandados de prisão de todos os envolvidos nesse vídeo. Nenhum profissional da imprensa deve ser tolhido de seu direito de exercer livremente sua profissão e o dever de informar”, avaliou Camargo.

A operação foi comandada pelo Delegado Rodrigo Camargo e contou com a participação do DPI Tiago Flores e do Delegado Lucas Torres.

Fonte: Jornal Rondoniavip