Polícia desencadeia operação para prender grupo que vendia lotes em estação ecológica de Rondônia

A Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (Draco2) deflagrou, na manhã desta quarta-feira (15), em três municípios de Rondônia, a 6ª fase da Operação Canaã, intitulada “Samuel”, para cumprir 10 mandados de prisão preventiva e seis mandados de busca e apreensão. A ação acontece em Porto Velho, Ji-Paraná e São Francisco do Guaporé, com o objetivo de desarticular mais um núcleo da organização criminosa dedicada à invasão de terras públicas estaduais, nesse caso, a Estação Ecológica de Samuel, localizada no município de Candeias do Jamari.

Segundo os delegados responsáveis pelas investigações, após o loteamento da estação, efetivado com o auxílio de um topógrafo, o núcleo criminoso promovia a venda dos lotes, coordenava invasão e promovia a manutenção dos compradores no interior da unidade de conservação mediante um código de conduta interno, com um rigoroso controle de acesso por grupo armado, subsidiado pelo fornecimento e comércio ilegal de armas exercido por dois policiais militares integrantes da Orcrim, os quais também atuavam na segurança e no recebimento dos lucros.

A divisão da área da unidade de conservação resultou em aproximadamente 550 lotes, parte deles já vendida, e renderia aos investigados mais de R$ 5 milhões.

Além da estação Samuel, a organização criminosa pretendia atuar na Reserva Extrativista Rio Preto Jacundá e na Floresta Nacional do Jacundá, totalizando uma área de 800 mil hectares de terras públicas a serem loteadas, vendidas e invadidas, podendo chegar ao lucro R$ 320 milhões aos seus integrantes.

poiaram na operação, agentes a Sedam, Sesdec, o Departamento de Estratégia e Inteligência (DEI) e a Coordenadoria de Recursos Especiais (CORE), à Delegacia Regional de Ji-Paraná por meio da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (DERF) e 1ª Delegacia de Ouro Preto do Oeste.

rondoniagora