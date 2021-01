Polícia encontra pés de maconha ‘disfarçados’ em meio à rosas do deserto em Machadinho D’Oeste, RO

Após uma denúncia anônima, a Polícia Militar (PM) encontrou uma pequena plantação de maconha em meio à rosas do deserto em uma casa, na área Central de Machadinho D’Oeste (RO). Um jovem de 25 anos foi preso por tráfico de drogas.

De acordo com o boletim de ocorrência, os agentes foram até a residência do jovem após receberem informações de que no local havia uma plantação de flores do tipo “rosa do deserto” e junto a ela o cultivo de maconha.

No local, os policiais encontraram primeiro um jovem de 26 anos que afirmou não morar na casa e que estava ali apenas para uma confraternização. Poucos minutos depois chegou o dono na casa. Foi feita revista pessoal e busca na residência. Os policiais dizem que, tirando os pés de maconha, nada ilícito foi encontrado na casa ou com o suspeito.

Após isso as plantas foram apreendidas, foi dada voz de prisão ao suspeito e todos levados para a Unidade Integrada de Segurança Publica (Unisp).

Fonte: G1-RO