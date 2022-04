Polícia faz ação contra PMs suspeitos de tráfico de armas no Rio

A Delegacia de Homicídios da Capital cumpre hoje (7) 21 mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro. Os alvos são seis policiais militares suspeitos de envolvimento com o tráfico de armas e com a exploração de máquinas de caça-níqueis.

A ação começou com base em informações obtidas durante as investigações dos assassinatos da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes.

Apesar disso, a Polícia Civil afirma que a operação de hoje não tem nenhuma relação direta com as mortes.

Segundo a Polícia Civil, a ação conta com o apoio da Corregedoria da Polícia Militar. Até as 9h15, já tinham sido apreendidas armas e dinheiro em espécie.

Via Agência Brasil