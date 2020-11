Polícia fecha ‘festa sexo na rave’ regada a drogas

A Polícia Militar fechou uma festa rave com cerca de 600 pessoas, na tarde de domingo (15), em uma chácara no bairro Sucuri, em Cuiabá. Um rapaz de 19 anos foi preso e outro de 15 foi apreendido. Os policiais também apreenderam diversas porções de maconha no local.

De acordo com informações, os policiais receberam a denúncia sobre um evento em uma chácara, chamado de “Festa Sexo na Rave”. Com a chegada da polícia no local, vários participantes da festa saíram correndo, pularam cercas e tentaram se esconder.

Durante a abordagem das 600 pessoas aglomeradas na chácara, os policiais acharam vários cigarros de maconha com dois rapazes. No chão, os policiais encontraram porções da droga, vidros com loló e também porções de cocaína. O organizador da festa não foi encontrado.

Os dois jovens que estavam com as drogas foram conduzidos para a delegacia da Polícia Civil, que vai investigar o caso.

Fonte: reporterMT